Премьера приурочена ко Дню воинской славы России - Дню победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году. Мюзикл посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Эпический мюзикл «Александр Невский» — седьмой спектакль продюсера и композитора Кима Брейтбурга в Музыкальном театре Кузбасса им А.К. Боброва. До него были «Дубровский», «Голубая камея», «Парижские тайны», «Рок», «Служебный роман», «Ромео и Джульетта». Ким и Валерия Брейтбург, как и в случае с «Роком», также стали постановщиками спектакля. Либретто — Михаила Марфина и Сергея Сашина.

К мюзиклу было пошито около 200 костюмов на два состава. Над эскизами к спектаклю работала мастер исторического костюма Екатерина Мирошниченко. Художник-постановщик Григорий Белов создал удивительные многофункциональные декорации.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса