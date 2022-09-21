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К концу 2022 года в Кузбассе построят порядка 100 км газопроводов

Министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет рассказал о социальной газификации и развитии рынка газомоторного топлива в регионе. С 2018 года уровень газификации жилищного фонда Кузбасса вырос в два раза — с 1,56 до 3,12 %.

«По инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева с 2018 года в регионе активно ведется газификация. Утверждена региональная программа до 2031 года, в рамках которой запланировано строительство более 1800 км газопроводов и создание технической возможности для газификации 17 населенных пунктов и 39 тысяч домовладений. В 2021 году в рамках программы построено 29,17 км газопроводов, что позволяет присоединиться к системам газоснабжения около 1,5 тысячи потребителей. В текущем году будет построено порядка 100 км газопроводов и создана возможность для газификации более 4,5 тысячи частных домов», — отметил Леонид Старосвет.

 

 

Фото: пресс-центр правительства Кузбасса

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21/09/2022
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