Кабинет аэромоделирования открылся в Топках по нацпроекту «Образование»

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Топкинском Дворце творчества детей и молодежи открылось новое направление — аэромоделирование беспилотных летательных аппаратов. Обучаться создавать новые модели смогут 60 ребят в возрасте от 10 до 15 лет — участники творческого объединения «Сокол».

Кабинет оснащен новым оборудованием: 10 нетбуков, два 3D-принтера DEXPMG, моноблочное интерактивное устройство для демонстрации видеоуроков, презентаций, схем и чертежей, 21 квадрокоптер четырех разных видов.

В зоне теоретической подготовки ребята будут знакомиться с программным обеспечением, техническими особенностями квадрокоптеров, расширят свои знания в области конструирования и моделирования.

В зоне практической деятельности учащиеся смогут применять свои теоретические знания, моделировать и конструировать беспилотные летательные аппараты вертолетного типа, настраивать и калибровать полетные контроллеры разных производителей с применением специализированного программного обеспечения. На 3D-принтерах для печати объемных объектов можно будет создать и заменить сломанную деталь лопасти квадрокоптера.

Для успешного освоения программы «Аэромоделирование беспилотных летательных аппаратов» в рамках нацпроекта приобретен образовательный комплект DJI. Набор представляет собой конструктор для сборки пяти квадрокоптеров и запасные части к нему. Маленькие размеры и вес квадрокоптера (249 г) допускают его использование в учебных классах даже небольшого размера, управлять им можно со смартфона или посредством пульта дистанционного управления. На квадрокоптер устанавливается 12-мегапиксельная камера, которая гарантирует съемку видео с хорошим разрешением. В состав образовательного комплекта входят 10 уроков по программированию в среде Python.

Образовательный комплект рассчитан на обучение группы из 10-15 учеников.