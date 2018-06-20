Как не пропустить пенсию летом?

Летом, уезжая за город на дачи или отправляясь на отдых и лечение, пенсионеры часто задаются вопросом: как получать пенсию и другие социальные выплаты удобно и без проволочек? Напоминаем, как это сделать правильно.

Отделение ПФР по Кемеровской области заключило договоры на доставку пенсий с 27 кредитными организациями (банками) и ФГУП «Почта России».

Через почтовые организации в Кузбассе пенсия доставляется с 3 по 22 число каждого месяца. Если пенсионер, получающий пенсию на дом, был в отъезде или по другой причине не получил деньги согласно графику, то доставка может быть произведена в другой день до окончания выплатного периода, т.е. не позднее 22 числа месяца. Если гражданин не смог получить пенсию до окончания выплатного периода в текущем месяце, то она будет выплачена в следующем месяце в полном объеме.

Если обстоятельства складываются так, что пенсионер вынужден долго отсутствовать, он может оформить доверенность на право получения своей пенсии другим лицом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Также можно организовать доставку пенсии и других выплат через кредитные организации.

При заключении договора с банком получатели пенсии и социальных выплат через банк уведомляются о сроках зачисления пенсии, и на отдыхе им остается только найти банкомат, чтобы снять необходимую сумму.

На 1 июня 2018 года 590 тыс. пенсионеров Кемеровской области выбрали способ доставки пенсии через банки, остальные 277 тыс. получают выплаты на дому.

Каждый пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку пенсии и выплат, и подать соответствующее заявление в управление ПФР. Это можно сделать, обратившись лично (через законного представителя) в управление ПФР по месту жительства или в офисы МФЦ, или направить заявление по почте. Но проще все оформить через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР: это быстро, удобно и значительно экономит время.