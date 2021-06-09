Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Как получить лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу напоминает заинтересованным лицам о том, что с 2021 года порядок предоставления государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, определён Административным регламентом, утверждённым приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 28.12.2020 № 1406.

В частности, документом определены сроки предоставления государственной услуги.

Так, принятие решения о предоставлении лицензии не может превышать 45 рабочих дней со дня регистрации оформленного заявления о предоставлении лицензии и документов.

Срок принятия решения о переоформлении лицензии без проведения выездной внеплановой проверки составляет 10 рабочих дней, а с проведением выездной внеплановой  проверки  (в случаях изменения адреса места осуществления деятельности, перечня выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности) – 30  рабочих  дней  со дня регистрации заявления о переоформлении лицензии и документов.

Решение о прекращении действия лицензии на основании заявления о прекращении фармацевтической деятельности принимается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации.

Также Административным регламентом определён 3-дневный срок принятия решений о предоставлении сведений о конкретной лицензии, о возврате заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов по истечении 30-дневного срока, в случае уведомления Заявителя о необходимости устранения выявленных нарушений или несоответствия представленных документов. В этот же срок принимаются решения об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.

Для получения лицензии заявитель направляет или представляет в надзорный орган заявление о предоставлении лицензии и пакет документов в соответствии с пунктами 7 и 8 Положения о лицензировании фармацевтической деятельности от 22.12.2011 № 1081. Перечень документов размещён на официальном сайте Управления Россельхознадзора в разделе «Государственные услуги – Лицензирование фармацевтической деятельности» по ссылке http://www.rsn-hak.ru/gosuslugi/farm.

Общество
kuzbassnews.ru
09/06/2021
Общество

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

«Отремонтированная» опилками дорога появилась в Кемерове
На необычный способ благоустройства дороги обратил внимание житель Кемерова. Проходя по улице...
Дорожные работы в Кузбассе должны быть выполнены до начала июля 2021 года
Глава города Мыски Евгений Тимофеев рассказал, что к дорожным работам в городе приступили 20 апреля...
Прокуратура Кузбасса проверит жалобы на добычу угля вблизи жилых домов
Проверку жалоб о добыче угля вблизи жилых домов начала прокуратура города Прокопьевска Кемеровской...
В Кузбассе власти учредили Молодежное правительство
В Кузбассе создают новое правительство – молодежное. Соответствующее постановление за подписью...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus