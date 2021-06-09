Как получить лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу напоминает заинтересованным лицам о том, что с 2021 года порядок предоставления государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, определён Административным регламентом, утверждённым приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 28.12.2020 № 1406.

В частности, документом определены сроки предоставления государственной услуги.

Так, принятие решения о предоставлении лицензии не может превышать 45 рабочих дней со дня регистрации оформленного заявления о предоставлении лицензии и документов.

Срок принятия решения о переоформлении лицензии без проведения выездной внеплановой проверки составляет 10 рабочих дней, а с проведением выездной внеплановой проверки (в случаях изменения адреса места осуществления деятельности, перечня выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности) – 30 рабочих дней со дня регистрации заявления о переоформлении лицензии и документов.

Решение о прекращении действия лицензии на основании заявления о прекращении фармацевтической деятельности принимается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации.

Также Административным регламентом определён 3-дневный срок принятия решений о предоставлении сведений о конкретной лицензии, о возврате заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов по истечении 30-дневного срока, в случае уведомления Заявителя о необходимости устранения выявленных нарушений или несоответствия представленных документов. В этот же срок принимаются решения об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.