Как получить услуги ПФР людям с ограниченными возможностями здоровья

Жители Кемеровской области, которые в силу своего здоровья не имеют возможности лично обратиться в органы Пенсионного фонда, могут воспользоваться его услугами дистанционно.
Во-первых, большинство государственных услуг, предоставляемых ПФР, можно получить в электронном виде. Чтобы ими воспользоваться, нужно быть зарегистрированным на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется. В Личном кабинете гражданина на сайте
Для людей со слабым зрением существует специальная версия сайта Пенсионного фонда. В настройках страницы можно увеличить шрифт, изменить его цвет и фон. Также на сайте ПФР работает голосовой ассистент. С помощью этой функции можно прослушать любую размещенную на ресурсе текстовую информацию. Это особенно важно для людей со слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана электронного устройства.
Во-вторых, консультацию специалиста ПФР можно получить по телефонам горячих линий (федеральной 8-800-250-8-800 и региональной 8-(3842) 58-73-20). Кроме того, на сайте ПФР организован
В отдельных случаях для приема граждан, не имеющих возможности по состоянию здоровья обратиться в территориальный орган ПФР, специалист Пенсионного фонда выезжает по адресу фактического проживания человека. Пригласить специалиста на дом можно по телефону горячих линий территориальных органов ПФР, которые указаны на сайте в разделе «
Главные новости
Популярное за месяц
|
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
О произошедшей накануне аварии стало известно из социальных сетей. В минувшее воскресенье, 12 июля...
|
В понедельник, 13 июля, в Кузбассе ожидаются кратковременные дожди, грозы и град.
|
У женщины на фоне коронавируса развились сопутствующие патологии сердечно-сосудистой системы и...
|
Инспекторы проверяют, соблюдают ли школьники правила перехода через "зебру". В поле...