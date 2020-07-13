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Как получить услуги ПФР людям с ограниченными возможностями здоровья

Жители Кемеровской области, которые в силу своего здоровья не имеют возможности лично обратиться в органы Пенсионного фонда, могут воспользоваться его услугами дистанционно.

Во-первых, большинство государственных услуг, предоставляемых ПФР, можно получить в электронном виде. Чтобы ими воспользоваться, нужно быть зарегистрированным на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется. В Личном кабинете гражданина на сайте www.pfrf.ru можно подать заявления о назначении пенсии и изменении способа ее доставки, о назначении ежемесячной денежной выплаты, о распоряжении набором социальных услуг, получить информацию о размере пенсии и установленных социальных выплатах, записаться на прием, направить онлайн-обращение в ПФР и др. Кроме того, электронные сервисы ПФР доступны не только на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг, но и в мобильном приложении для смартфонов.

Для людей со слабым зрением существует специальная версия сайта Пенсионного фонда. В настройках страницы можно увеличить шрифт, изменить его цвет и фон. Также на сайте ПФР работает голосовой ассистент. С помощью этой функции можно прослушать любую размещенную на ресурсе текстовую информацию. Это особенно важно для людей со слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана электронного устройства.

Во-вторых, консультацию специалиста ПФР можно получить по телефонам горячих линий (федеральной 8-800-250-8-800 и региональной 8-(3842) 58-73-20). Кроме того, на сайте ПФР организован Центр консультирования, где можно обратиться к онлайн-консультанту. На официальных страницах территориальных органов ПФР в популярных соцсетях тоже можно задать вопросы специалистам. Но нужно помнить, что если ответ на вопрос подразумевает наличие персональных данных (ФИО, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение и др.), адресовать такие вопросы необходимо в онлайн-приемную ПФР.

В отдельных случаях для приема граждан, не имеющих возможности по состоянию здоровья обратиться в территориальный орган ПФР, специалист Пенсионного фонда выезжает по адресу фактического проживания человека. Пригласить специалиста на дом можно по телефону горячих линий территориальных органов ПФР, которые указаны на сайте в разделе «Контакты региона».

Общество
kuzbassnews.ru
13/07/2020
Общество

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