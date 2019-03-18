Как стать Шерегешу стильным и красивым курортным городом

Каким бы мог стать Шерегеш в едином стиле балконов и фасадов зданий. Турцентр Шерегеш.су задал этот вопрос проекту Старый Новый город @stariy_noviy_gorod:

Посёлок Шерегеш это горнолыжный курорт, а на курорте хочется, чтобы всё было красиво и приятно. И, прежде всего, следует разобраться с землёй. Здесь мы видим частую для наших городов картину - асфальтовые поля, по которым могут растерянно дрейфовать люди бок о бок с машинами. В городе это лишнее. Хочется видеть разделение улицы хотя бы на тротуар и на проезжую часть, понятные съезды во дворы и парковочные места. Словом, иметь организованное движение.

Далее, как всегда, огромную роль для улицы играет озеленение, и хвойные деревья очень хорошо подойдут для этой цели, особенно в горной местности, для которой они так характерны.

Так, придадим улице ещё уюта. Для этого убавим цвет торговым постройкам между жилых домов - я бы сделал их с деревянной отделкой, что сделает улицу более дружелюбной, «домашней».

Ну и напоследок, сверх плана. Надстроенные мансарды пятиэтажек. Идея реконструкции пятиэтажек не нова, и кое-где это осуществляется. Целесообразность такого решения нужно оценивать в каждом конкретном случае, но это довольно распространённая мировая практика. В мансардах может располагаться как дополнительный жилой этаж, так и помещения под аренду для жильцов. Ну и, конечно, это придаёт совершенно другой вид дому - менее «комбинатный» и более живой, городской.