Новости Кузбасса

Луковый посадочный материал в широком ассортименте появляется на рыночных и магазинных прилавках в начале – середине февраля.Специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области разъясняет, на что нужно обратить внимание, чтобы не ошибиться при его покупке. Существует большое количество видов этого овоща. При выборе ориентируйтесь не только на название вида, которое определяет основные характеристики овоща, но и на внешний вид самих севков.

Лук-севок должен быть равномерного цвета – без пятен, плотным на ощупь, сухим, без видимых повреждений и плесени. Если севок немного сыроват (обычно он темнее по цвету), достаточно дома рассыпать его и просушить.

Какого размера выбирать лук-севок?



Перед продажей лук калибруют по размеру на несколько фракций:

8-14 мм - самая мелкая. Это оптимальный размер для овсюжки, которую мы высаживаем под зиму. Для весенней посадки размер очень мелкий, возможно отставание в созревании от средней фракции порядка 3 недель (на бедной почве получаются мелкие луковицы). Да и сохранить его до весны достаточно сложно;

14-21 мм – средняя фракция. Лучший размер для посадки весной. Лук не стрелкуется.

Когда покупать лук-севок?



Казалось бы, проще купить лук в апреле: придётся совсем недолго и с меньшими потерями хранить его до посадки. Но к этому времени самые нетерпеливые огородники уже «расхватывают» посадочный материал новых и самых урожайных сортов.

Но главное, от того, в каких условиях севок проведёт последние месяцы и даже недели перед посадкой, во многом зависит судьба урожая.

Лук-севок реагирует на перемены температуры и влажности, и чем больше его теребят, перевозят с места на место, тем быстрее он прорастает. А ему ещё лежать и лежать! Так пусть лежит в хороших условиях, которые мы создадим ему сами.

Не спешите покупать лук-севок, который продают на улице в мороз, он может оказаться подмороженным. После разморозки он становится мягким и источает неприятный запах. Это начинаются процессы гниения, такой посевной материал придётся просто выбросить.

Как хранить лук-севок до посадки

Правильно выбранный лук хранят в сухом, проветриваемом помещении при температуре 10-15°С. Хранение при более высокой температуре тоже возможно, но периодически нужно смотреть, чтобы лук не высох. Самое главное, чтобы температура в помещении была стабильной. Иначе у лука будет стресс, и он пойдет в стрелку.

Желательно поддерживать влажность около 70-75%. Лук можно хранить в сетке, в незакрытых ящиках. Проросший, наклюнувшийся лук держат в холодильнике при температуре 1-2°С – в отделении для овощей.

Управление Россельхознадзора обращает особое внимание, что все реализуемые

сорта лука-севка должны быть включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации. Кроме этого семена должны сопровождаться необходимыми документами, удостоверяющими их сортовые и посевные (посадочные) качества. При приобретении продавец обязан представить на лук-севок документ, подтверждающий его сортовые и посадочные качества- акты апробации и протоколы испытаний, копию сертификата соответствия.