Как зарплата в конверте может повлиять на размер будущей пенсии кузбассовцев?

О будущей пенсии важно задумываться до наступления пенсионного возраста. Сейчас право на страховую пенсию по возрасту можно получить при наличии требуемого страхового стажа и необходимого количества пенсионных коэффициентов. В 2025 году для выхода на пенсию нужно не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Эти требования могут быть соблюдены, только если работодатель представлял индивидуальные сведения на работника и уплачивал страховые взносы в Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу, то есть только при официальном трудоустройстве. Однако многие граждане продолжают работать без оформления трудовых договоров и свидетельств об индивидуальной трудовой деятельности, не видя для себя никаких рисков, пока не обращаются в региональное Отделение СФР за назначением пенсии.

Для работников нелегальные трудовые отношения могут повлечь за собой различные серьезные последствия на протяжении жизни: сотрудник может остаться без зарплаты, отпускных и расчета при увольнении, а также не получить оплату больничного листа. Он может лишиться социальных гарантий, связанных с сокращением, простоем, обучением, рождением ребенка, несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. Возникнут трудности в получении визы для выезда за границу, кредита в банке.

Работники, получающие «серую» или «черную» зарплату, лишают себя возможности заработать пенсию: если взносы не уплачиваются совсем, то время работы не засчитывается в стаж. Именно поэтому при трудоустройстве нужно заключать официальный трудовой договор.

Контролировать свои пенсионные отчисления гражданин может самостоятельно, время от времени проверяя состояние своего индивидуального лицевого счета на сайте госуслуг, обращаясь в клиентскую службу Отделения Социального фонда по Кузбассу или в МФЦ.

Если у вас есть вопросы, задать их можно по номеру единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

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