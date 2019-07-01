Калтан принял участие в областном шорском национальном празднике «Абалар-Пайрам-2019»

Один из самых любимых праздников шорского народа масштабно отмечается в Кузбассе уже более 30 лет. В нынешнем году Абалар-Пайрам – тематический: он посвящен Году сохранения языков коренных народов.

29 июня праздник состоялся в парке Дворца культуры им. Дзержинского (г. Новокузнецк). В этот день гостей мероприятия встретили семь делегаций юга Кузбасса. Среди них были творческие фольклорные коллективы, члены общественных национальных объединений, а также известные мастера, сохранившие секреты традиционных шорских ремесел. Каждая из делегаций организовала арт-пространства - национальные шорские станы в традиционном убранстве с национальными блюдами и экспозицией этнического декоративно-прикладного творчества.

В семейном конкурсе «Меен ырыстыг сооким» («Мой счастливый род») участники познакомили зрителя с семейными традициями и обычаями. Знатоки шорского языка продемонстрировали лингвистические познания в конкурсе художественного слова «Туган кып сози». Любители спорта смогли показать свою силу и ловкость в национальной борьбе «Куреш», стрельбе из лука по мишеням, метании камня и перетягивании каната.

Калтанский городской округ на празднике представил Центр национальных культур, приняв участие в номинациях «Чайгы одаг» (национальный стан) и «Туган Черим» (визитная карточка), заняв в последней третье место. Есть победы в спортивных состязаниях: I место по стрельбе из лука, II место в борьбе «Куреш», III место в перетягивание каната. В целом делегация из Калтана получила третье общекомандное место.