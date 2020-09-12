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В Калтане мужчина повредил припаркованные машины

    Вечером в городе Калтан экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сообщение от очевидцев, что на улице Калинина водитель автомобиля ВАЗ-2106 синего цвета совершил наезд на припаркованное авто, после чего скрылся.

    Стражи правопорядка выяснили предполагаемое местонахождение нетрезвого автомобилиста. Во дворе жилого многоквартирного дома по улице Комсомольская росгвардейцы обнаружили подходящий под описание ВАЗ с характерными следами повреждения кузова. Около подъезда стражи правопорядка задержали 56-летнего автовладельца, который оказался лишен права управления за езду в пьяном виде. По предварительной информации, задержанный в этот же день на проспекте Мира совершил аналогичное столкновение с припаркованной машиной, после чего покинул место ДТП.

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину с признаками алкогольного опьянения сотрудникам ГИБДД.

      

 

 

Происшествия
Калтан
kuzbassnews.ru
12/09/2020
Происшествия
Калтан
Новости Кузбасса

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