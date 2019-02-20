«Капернаум» в кинозале «Кузбасскино»

С 21 по 27 февраля в кинозале «Кузбасскино» пройдут показы одного из лучших фильмов прошлого года «Капернаум» (18+).

Картина ливанского режиссера Надин Лабаки рассказывает нам историю жизни маленького, но уже очень мудрого Зейна. Он живет со своей огромной семьёй практически в трущобах. Спит бессчётное количество детей на полу, все вынуждены зарабатывать деньги на пропитание и влачить жалкое существование. Последней каплей для Зейна становится решение родителей выдать его любимую 11-летнюю сестру замуж за мужчину вдвое старше. И вроде бы всё в рамках религии и традиций его народа, но стерпеть это Зейн не может и бежит из дома.

Фильм Лабаки, дебютировавший в рамках конкурса Каннского кинофестиваля в 2018-м, выгодно отличает искреннее, неподдельное переживание за своих героев. Она работает через детали, через эпизоды, которые невозможно придумать, но можно по-документалистски подглядеть. Она не играет на эмоциях, не манипулирует возрастом героя и его бедственным положением - это лишь отправные точки для того, чтобы грамотно выстроить фильм на образных мелочах.

Поскольку фильм сыгран непрофессиональными актерами, режиссер Надин Лабаки на съемках просила героев спонтанно реагировать на прописанные сцены, используя собственные слова и жесты. Когда их игра отходила от сценария, Лабаки адаптировала историю под героев.

Всем участникам съемочного процесса — непрофессиональным актерам, чья судьба и будни не отличались от показанного в фильме, помогли изменить жизнь. Сейчас главный герой фильма Зейн вместе с семьей живет в Норвегии, в доме у моря, и ходит в школу.

«Капернаум» - эмоционально впечатляющий рассказ из Ливана, который дает понять: именно дети - наше будущее - платят самую высокую цену за ошибки и амбиции взрослых.

Афишу кинозалов «Кузбасскино» можно узнать по тел. 36-30-31, 36-44-10.

Ждем всех в кинозалах «Кузбасскино», пр. Советский 4.