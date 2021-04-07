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Карантинный сертификат

Специалисты отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу напоминают, что в соответствии с п. 8 ст. 21 ФЗ «О карантине растений», собственник подкарантинной продукции или уполномоченное им лицо обязаны осуществить гашение карантинного сертификата в течение одного дня с момента доставки подкарантинной продукции. Карантинный сертификат считается погашенным с момента внесения в федеральную государственную информационную систему в области карантина растений собственником подкарантинной продукции или уполномоченным им лицом сведений о завершении перевозки партии подкарантинной продукции.

Для гашения карантинного сертификата необходимо воспользоваться личным кабинетом, предварительно зарегистрировавшись в федеральной государственной информационной системе «Аргус-Фито». Информация о регистрации собственников подкарантинной продукции в данной системе и о гашении карантинного сертификата подробно представлена в «Руководстве пользователя» (https://eqc.fitorf.ru/notes.dll#)

Выбрав подсистему «Извещение о доставке подкарантинной продукции», пользователь должен ввести номер карантинного сертификата в поле «Создать извещение по КС» и закрыть документ. После чего извещению присваивается индивидуальный номер и фиксируется дата гашения КС.

Так же в соответствии с Приказом Минсельхоза России от 28.07.2020 № 425 «Об утверждении порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме» заявитель или его уполномоченный представитель может направить извещение о доставке подкарантинной продукции, подкарантинного объекта в Управление Россельхознадзора (по месту нахождения подкарантинной продукции) одним из следующих способов:

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;

- посредством факсимильной связи;

- на адрес электронной почты (karantin.kemerovo@rsn42.ru)

- лично в Управление Россельхознадзора (г. Кемерово, ул. Муромцева, 2 Б, каб. 209).

В отношении субъектов, которые не погасили карантинные сертификаты, применяются меры административного воздействия, такие как предостережение или административный штраф.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля по телефонам: г. Кемерово 8(384-2)36-15-80, г. Новокузнецк- 8(384-3)99-40-52, г. Белово- 8(3845)22-09-69, г. Мариинск - 8(38443)5-15-77.

Общество
kuzbassnews.ru
07/04/2021
Общество

Новости Кузбасса

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