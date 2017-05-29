Карта «МИР»: для бюджетников и пенсионеров Кемеровской области установлены сроки получения

С 1 мая 2017 года в России установлены сроки поэтапного перевода регулярных выплат бюджетникам и пенсионера на платежные карты «МИР». В обязательном порядке на национальный платежный инструмент будет перечисляться заработная плата, пенсии, социальные пособия, стипендии и денежное довольствие военнослужащих, которые перечисляются из бюджета и государственных внебюджетных фондов. Соответствующие изменения были внесены в закон «О национальной платежной системе».

В частности, уже с 1 июля 2017 года карты «МИР» будут получать «новые» работники бюджетных организаций и граждане, оформляющие пенсию. Действующие бюджетники будут переведены на карты «МИР» до 1 июля 2018 года.

Пенсионеры смогут получить карты «МИР» взамен тех карт, которыми они сейчас пользуются, по истечении срока их действия, но не позже 1 июля 2020 года.

«Важно подчеркнуть, что действующее в настоящее время право выбора гражданами способа получения зарплатных средств и пенсионных выплат сохраняется: если они получали выплаты наличными или на счет в банке, к которому не привязана никакая карта, то они вправе сохранить такой же порядок. Если же бюджетные выплаты поступают на карту, то банк для этих целей выпустит карту «МИР», – пояснила Светлана Лугинина, начальник отдела платежных систем и расчетов Отделения Кемерово Банка России.

В России за 1 квартал текущего года выдано более 5 млн национальных платежных карт, из них примерно 400 тыс. – в Сибирском Федеральном округе.

Жители кемеровской области проявляют интерес к операциям по картам, особенно к безналичным расчетам. Если в январе население Кузбасса воспользовалось картами «МИР» 2,2 тыс. раз, то в апреле количество операций увеличилось почти в 16 раз до 36 тыс. В среднем по России число транзакций выросло в 3,5 раза.

Материал подготовлен Отделением Кемерово

Сибирского ГУ Банка России