Кассационный суд подтвердил законность признания биологического отца погибшего на СВО героя недостойным наследником

Ранее в Мариинский городской суд Кемеровской области обратилась мама погибшего в ходе Специальной военной операции героя, которая утверждала, что биологический отец военнослужащего никакого участия в воспитании сына до его совершеннолетия не принимал, необходимой материальной помощи для его содержания не оказывал. Однако это не помешало ему заявить свои права на выплаты, связанные с гибелью сына...

В ходе рассмотрения искового заявления матери военнослужащего, награждённого орденом Мужества (посмертно), установлено, что более 20 лет назад был расторгнут брак между истцом и ответчиком. После расторжения брака их совместный ребёнок остался жить с матерью, а отец самоустранился от воспитания сына, и вскоре создал другую семью. Устранился он также от материальной и моральной поддержки оставшегося проживать с бывшей женой ребёнка. В связи с тем, что добровольной материальной поддержки бывший супруг своему ребёнку не оказывал, мать через суд обязала бывшего мужа выплачивать алименты на содержание сына. Однако алименты они получали несвоевременно и не в полном объёме. В связи с этим ответчик даже привлекался к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание ребёнка. Отец не присутствовал ни на днях рождения сына, ни на проводах его на срочную службу в Армию. Не провожал он сына и на военную службу, когда тот был мобилизован для участия в Специальной военной операции, а также не встречал его после полученного ранения.

Ответчик исковые требования бывшей супруги не признал. В ходе судебного разбирательства как сам, так и через своего представителя представил свои доводы, свидетельствующие об отсутствии с его стороны уклонения от воспитания и содержания сына в период до его совершеннолетия.

Однако суд в результате изучения доводов сторон и опроса свидетелей, а также в результате исследования представленных письменных доказательств пришёл к выводу о том, что биологический отец недостоин быть получателем выплат, связанных с гибелью сына в ходе Специальной военной операции.

Было установлено, что ответчик не проявлял должной заботы о своём сыне в период его несовершеннолетия, не оказывал ему моральную, физическую, духовную поддержку и не интересовался здоровьем ребёнка. Все заботы о материальном обеспечении мальчика, а также необходимую моральную поддержку и достойное воспитание осуществляли как мать ребёнка, так и её гражданский муж, который фактически заменил мальчику отца.

В результате суд принял решение лишить биологического отца всех социальных выплат, связанных с гибелью сына, признав его недостойным наследником, и отстранив от наследования имущества погибшего. Также ответчик обязан выплатить бывшей супруге 1 миллион рублей в виде адресной социальной помощи, которую он успел получить от государства.

Не согласившись с таким решением суда, ответчик через своего представителя обжаловал его в судебную коллегию по гражданским делам Кемеровского областного суда, а позже и в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Но вышестоящие судебные инстанции, оценив все доводы жалоб, подтвердили законность и обоснованность принятого Мариинским городским судом Кемеровской области решения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд