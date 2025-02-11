Кассационный суд в Кузбассе окончил спор между прокуратурой и мариинскими властями из-за оборудования котельных

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил, что обеспечение населения Мариинского муниципального округа бесперебойным снабжением тепла невозможно при отсутствии резервных источников электроснабжения котельных, эксплуатируемых в населённых пунктах округа.

Ещё в декабре 2023 года прокуратурой г.Мариинска по поручению прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса была проведена проверка исполнения законодательства о теплоснабжении в части наличия на котельных резервных источников электроснабжения.

В результате проверки выяснилось, что из 14 эксплуатируемых на территории Мариинского муниципального округа котельных восемь оборудованы вторым независимым источником питания, для нужд котельных установлены стационарные дизельные электростанции, а также имеется передвижная электростанция «Арктика» на 50 кВт. При этом шесть котельных, расположенных в сёлах Белогородка, Малопесчанка, Благовещенка, Суслово, а также в посёлке Лебяжий не оснащены резервными источниками электроснабжения. Наличие передвижной установки не обеспечивает в полном объёме бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения в случае необходимости её использования в разных населённых пунктах Мариинского муниципального округа.

Муниципалитет в добровольном порядке не исполнил требования прокурора об устранении выявленных нарушений, в связи с чем прокурор Мариинска и обратился в суд с требованием возложения на администрацию округа соответствующей обязанности.

В результате рассмотрения заявленных требований Мариинский городской суд Кемеровской области признал незаконным бездействие органа местного самоуправления по обеспечению котельных резервными источниками электроснабжения, и обязал администрацию Мариинского муниципального округа оборудовать шесть котельных такими источниками в течение трёх месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Администрация округа не согласилась с таким решением, и обжаловала его в Кемеровский областной суд. Однако апелляционной судебной инстанцией принятое решение было признано законным и обоснованным.

Продолжая выражать несогласие с решениями двух судебных инстанций, администрация Мариинского муниципального округа обратилась с жалобой в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. В жалобе указывалось, что судами необоснованно возложена обязанность оборудования котельных резервными источниками электроснабжения на администрацию округа. Также ответчик утверждал, что в материалах дела отсутствует подтверждение того, что спорные котельные принадлежат именно администрации.

Но судебная коллегия по административным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, проверив материалы дела и обсудив доводы кассационной жалобы, не установила оснований для отмены постановленных судебных актов.

Выводы судов первой и апелляционной инстанций, послужившие основанием для принятия соответствующих решений, были признаны правильными, мотивированными, и основанными на законе.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд