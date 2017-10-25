Кассация поддержала решение УФАС: МРСК Сибири незаконно передавала электричество ненадлежащего качества

24 октября Арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановил оставить в силе решение и предписание Кемеровского УФАС России по делу в отношении ПАО «МРСК Сибири».

Еще в ноябре 2015 года ПАО «Кузбассэнергосбыт» обратилось в антимонопольный орган с информацией о нарушении. Этот гарантирующий поставщик выступал в интересах более 30 физических и юридических лиц по всей Кемеровской области (из Новокузнецка, Новокузнецкого, Прокопьевского, Яшкинского, Топкинского, Кемеровского, Яйского, Крапивинского, Промышленновского, Ленинск-Кузнецкого районов). Всем им по сетям МРСК передавалась энергия ненадлежащего качества с мая 2015 года по сентябрь 2016 года.

В сентябре 2016 года Кемеровское УФАС России вынесло решение о том, что этот естественный монополист злоупотребил доминирующим положением. Сетевая компания, нарушив часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, не контролировала качество электроэнергии, не уведомляла своевременно о проблемах гарантирующего поставщика, скрывала нарушения, не содержала сети в надлежащем качестве и затягивала рассмотрение жалоб потребителей. Антимонопольный орган предписал устранить все нарушения. Решение управления успешно прошло уже две судебные инстанции: арбитраж и апелляция полностью поддержали законность выводов УФАС.

Напомним, решение по этому антимонопольному делу стало основанием для штрафа ПАО «МРСК Сибири» в размере 32 451 038 рублей. Данное постановление компания также обжалует в настоящее время в судебном порядке.

Для справки: в соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.