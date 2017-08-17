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Кемеровчанин натравил собаку на полицейских

28 июля  на одной из улиц Ленинского района Кемерово пьяный 37-летний кемеровчанин подошел к сотруднику полиции и стал требовать у него служебное удостоверение. При этом мужчина держал на поводке собаку бойцовской породы без намордника.

Полицейский поинтересовался, почему он должен показывать удостоверение, но при этом представил документ. После чего разъяснил гражданину, что появление в состоянии опьянения в общественном месте является административным правонарушением, в связи с чем предложил мужчине пройти в служебный автомобиль. Однако злоумышленник вместо выполнения требований сотрудника  полиции стал натравливать на него собаку. Подошедшая к ним сожительница подозреваемого, забрала у него собаку и увела ее. Полицейский снова попросил мужчину пройти в служебный автомобиль. Тот отказался и нанес сотруднику несколько ударов ногой.

Полицейский был вынужден применить в отношении злоумышленника физическую силу, чтобы надеть ему наручники. После чего подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
17/08/2017
Происшествия
Кемерово
Новости Кузбасса

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