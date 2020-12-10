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Кемеровчанин заплатил за незаконное потребление электроэнергии более 200 тысяч рублей

«Любые киловатты требуют оплаты»  –  это правило энергетиков в очередной раз нашло подтверждение. По решению суда предприниматель из поселка Боровой Рудничного района города Кемерова выплатил за самовольное подключение к электросети 213 тысяч рублей.

Факт незаконного подключения выявили сотрудники Кузбасского филиала Россети Сибирь во время рейда. Оказалось, что владелец павильона самовольно, без заключения договора, с помощью скрытой проводки использовал мощные энергоприборы. Энергетики составили акт бездоговорного потребления на объем свыше 90 тыс. кВт*ч. Естественно, потребитель был не согласен с расчетным объемом похищенной электроэнергии. Поэтому далее последовала череда судебных разбирательств.

В итоге суд подтвердил правоту энергетиков и обязал нерадивого потребителя выплатить всю сумму бездоговорного потребления в 213 тысяч рублей. Суров закон, но закон: предпринимателю пришлось расстаться с этой внушительной суммой, сопоставимой со стоимостью самого павильона.

Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь предупреждают: энерговоровство создает риск пожаров, электрических травм, а также отключений. Причем пострадать тут могут абсолютно невиновные добросовестные плательщики. Напомним, в компании «Россети Сибирь» работает горячая линия, по которой можно бесплатно и конфиденциально сообщить о фактах хищения электроэнергии: 8-800-1000-380.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
10/12/2020
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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