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Кемеровчанка поблагодарила полицейского, освободившего ее автомобиль из снежного плена

Водитель дежурной части отдела полиции «Кировский» УМВД России по г. Кемерово старший сержант полиции Денис Андреев, находясь на смене, выехал вместе с коллегами на очередной сигнал. Пока сотрудники следственно-оперативной группы опрашивали заявителя, Денис находился возле служебного автомобиля во дворе. Он заметил, что в снегу увяз внедорожник «Вольво», за рулем которого находилась женщина. Автомобиль не только буксовал при каждой попытке владелицы сдвинуться с места, но и создавал преграду для движения других транспортных средств.

Будучи водителем со стажем и хорошо зная технические характеристики автомобилей различных марок, полицейский предложил водителю помощь. Он подогнал к автомобилю кемеровчанки служебную «ГАЗель» и тросом вытянул внедорожник на безопасный участок дороги.

Автолюбительница искренне поблагодарила стража порядка за проявленную отзывчивость и человеческое неравнодушие. Девушку настолько тронуло оказанное содействие, что она разместила пост со словами благодарности в адрес сотрудника полиции в пабликах социальных сетей.

 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области

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kuzbassnews.ru
01/04/2021
Общество
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