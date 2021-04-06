Кемерово вошел в число городов России с благоприятной городской средой

В Белове на новом автовокзале протекает крыша перрона В социальных сетях беловчане поделились видео, на котором запечатлена течь в навесе перрона нового...

Владимир Машков высказался о кузбасской выставке в Третьяковской галерее Актер Владимир Машков посетил посвященную 300-летию Кузбасса выставку в Москве. Он признался, что...

В четырех территориях Кузбасса введен режим НМУ Согласно имеющейся информации, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические...