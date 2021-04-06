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Кемерово вошел в число городов России с благоприятной городской средой

Минстрой России опубликовал результаты индекса качества городской среды за 2020 год. Из 1116 проанализированных российских городов 357 признаны благоприятными для жизни.

Это на 18 городов больше, чем планировалось достичь по плану федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Во всероссийский перечень городов с благоприятной городской средой вошел Кемерово. Его рейтинг составил 181 балл.

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kuzbassnews.ru
06/04/2021
Общество
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Новости Кузбасса

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