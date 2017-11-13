Кемеровская таможня конфисковала санкционные сыры

Кемеровская таможня продолжает борьбу с «санкционной» продукцией.Накануне должностные лица таможни совместно с представителями Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области провели таможенный осмотр помещений и территорий на крупном продовольственном рынке, расположенном в одном из торговых центров Кемерово.
В результате осмотра была выявлена продукция, запрещенная к ввозу на территорию России: почти 74 килограмма твердых сыров, страны происхождения которых – Италия, Германия и Нидерланды.
Сотрудники Кемеровской таможни передали материалы осмотра должностным лицам Россельхознадзора, которые в свою очередь, изъяли данные товары для последующего уничтожения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.
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