Кемеровская таможня конфисковала санкционные сыры

Кемеровская таможня продолжает борьбу с «санкционной» продукцией.Накануне должностные лица таможни совместно с представителями Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области провели таможенный осмотр помещений и территорий на крупном продовольственном рынке, расположенном в одном из торговых центров Кемерово.

В результате осмотра была выявлена продукция, запрещенная к ввозу на территорию России: почти 74 килограмма твердых сыров, страны происхождения которых – Италия, Германия и Нидерланды.

Сотрудники Кемеровской таможни передали материалы осмотра должностным лицам Россельхознадзора, которые в свою очередь, изъяли данные товары для последующего уничтожения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.