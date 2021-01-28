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Кемеровская таможня выявила нарушения валютного законодательства на сумму более одного миллиарда рублей

По итогам проверочных мероприятий в 2020 году кемеровскими таможенниками выявлено 173 случая нарушений валютного законодательства на сумму 1 млрд 300 млн рублей, что в 4,5 раза больше, чем в 2019 году.

По фактам выявленных нарушений возбуждено 184 дела об административном правонарушении по статье 15.25 КоАП РФ (Нарушение валютного законодательства). В результате рассмотрения дел вынесено 62 постановления о назначении наказания в виде административного штрафа на сумму более 100 млн рублей.

В ходе деятельности должностными лицами отдела валютного контроля в правоохранительный блок таможни передана информация о шести случаях нарушения валютного законодательства с признаками уголовных преступлений по ст. 193 и ч. 1 ст. 193 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

 

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kuzbassnews.ru
28/01/2021
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