Кемеровские антимонопольщики рассмотрят дела о незаконном использовании символики FIFA

Кемеровское УФАС России 2 июля возбудило два дела о незаконном использовании символики FIFA 2018.

Одно из них - о недопустимой рекламе пивного магазина, размещенной на здании по улице Зыряновская в Новокузнецке.

Информация на фасаде с изображением символики чемпионата мира по футболу FIFA 2018 (логотип на картинке) предлагала посетителям после приобретения 50 литров пива с 14 июня по 15 июля выиграть футбольный мяч.

Предпринимательница, владеющая пивной точкой, пояснила, что разрешение на применение официальной эмблемы FIFA у нее отсутствует.

Антимонопольный орган напоминает, что использование символики мундиаля без заключения договора с уполномоченными организациями вводит потребителей в заблуждение о причастности к чемпионату, что является недостоверной информацией.

Рассмотрение назначено на 10:30 6 июля.

Другое дело - о недобросовестной конкуренции при использовании одним из ресторанов Кемерово официального талисмана чемпионата мира - волка Забиваки в настольном меню. Первое рассмотрение состоялось уже сегодня. Заседание отложили для заключения по обстоятельствам дела.