Кемеровские антимонопольщики рассмотрят дела о незаконном использовании символики FIFA

Кемеровское УФАС России 2 июля возбудило два дела о незаконном использовании символики FIFA 2018.
Одно из них - о недопустимой рекламе пивного магазина, размещенной на здании по улице Зыряновская в Новокузнецке.
Информация на фасаде с изображением символики чемпионата мира по футболу FIFA 2018 (логотип на картинке) предлагала посетителям после приобретения 50 литров пива с 14 июня по 15 июля выиграть футбольный мяч.
Предпринимательница, владеющая пивной точкой, пояснила, что разрешение на применение официальной эмблемы FIFA у нее отсутствует.
Антимонопольный орган напоминает, что использование символики мундиаля без заключения договора с уполномоченными организациями вводит потребителей в заблуждение о причастности к чемпионату, что является недостоверной информацией.
Рассмотрение назначено на 10:30 6 июля.
Другое дело - о недобросовестной конкуренции при использовании одним из ресторанов Кемерово официального талисмана чемпионата мира - волка Забиваки в настольном меню. Первое рассмотрение состоялось уже сегодня. Заседание отложили для заключения по обстоятельствам дела.
Для справки:
Нормы Федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедерации FIFA 2017 года и внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривают защиту имущественных прав FIFA.
Согласно части 1 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная реклама и недостоверная реклама не допускаются.