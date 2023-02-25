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Кемеровские огнеборцы спасли людей на пожаре

В ночь на 24 февраля во время тушения пожара в многоквартирном доме в Кемерово сотрудники МЧС России спасли восемь человек. О том, что горит квартира в одной из двухэтажек, в оперативную службу сообщили соседи. Незамедлительно к месту вызова были направлены несколько подразделений пожарной охраны. К моменту их прибытия в подъезде наблюдалось плотное задымление. Ещё до прибытия сотрудников МЧС России самостоятельно эвакуировались 2 человека. Сразу же специалисты в составе звена газодымозащитной службы приступили к разведке. Из задымленного подъезда по лестничным маршам с помощью специальных спасательных устройств были спасены 7 человек, из них 1 ребенок. Ещё одного жителя – из квартиры на втором этаже, спасли с помощью трехколенной лестницы. Медицинская помощь никому из них не потребовалась. Одновременно с действиями по спасению был обнаружен источник возгорания. Он находился в квартире на первом этажа. В результате пожара обгорели мебель и вещи б/у на площади 12 кв. метров. Всего от МЧС России в тушении участвовали 25 человек и 6 единиц техники. По предварительным данным, возможной причиной пожара стали прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнем. Фото: ГУ МЧС

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kuzbassnews.ru
25/02/2023
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