Кемеровские росгвардейцы вошли в десятку сильнейших на всероссийском турнире «Вызов Сибири»

В Иркутске завершился III Открытый Кубок Иркутской области по многоборью ГТО «Вызов Сибири – 2025», который собрал на одной площадке профессиональных спортсменов и двадцать команд элитных спецподразделений Росгвардии со всей страны. Среди участников были сотрудники кемеровского СОБР «Символ» и ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

На протяжении трёх дней команды проходили сложнейшие этапы испытаний: от плавания и кроссов по пересечённой местности до упражнений с тяжёлой атлетикой и элементов спортивной гимнастики. Турнир стал настоящим испытанием на прочность, выносливость и слаженность команд.

Кемеровские бойцы уверенно прошли все этапы, показав стабильный результат в большинстве дисциплин. Особенно сильные позиции они заняли в плавании, на полосе препятствий и в финальном этапе, что позволило команде войти в десятку лучших по итогам турнира.

По итогам всех трёх дней кемеровская команда СОБР «Символ» заняла восьмое место в общекомандном зачёте, оставив позади множество сильных соперников и подтвердив высокий уровень профессиональной подготовки. Главный приз - пояс чемпиона достался команде СОБР «Байкал» Управления Росгвардии по Иркутской области, второе место у команды ОМОН «Удар» из Иркутска, а третье - у СОБР «Рысь» из Москвы.

Торжественная церемония награждения прошла при участии представителя Центрального аппарата Росгвардии генерал-майора полиции Дмитрия Серебрякова, заместителя командующего Сибирским ордена Жукова округом войск национальной гвардии Российской Федерации по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы генерал-майора полиции Максима Балакина.

Открытый Кубок Иркутской области по многоборью ГТО «ВЫЗОВ СИБИРИ» проводится Федерацией многоборья ГТО Иркутской области и собрал лучших атлетов страны. В этом году в соревнованиях приняли участие более 200 атлетов из 34 регионов России – от Курска и Севастополя до Сахалина, а также представители Монголии и Казахстана.

Фото: Росгвардия