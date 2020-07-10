Кемеровские росгвардейцы задержали двух злоумышленников, которые избили кемеровчанина у него дома

В ночное время в Кемерове экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию, что на бульваре Строителей находится избитый мужчина, которому нужна помощь.

Прибывшие на указанный адрес стражи правопорядка выяснили у 41-летнего местного жителя, что его избили дома двое знакомых граждан на почве личной неприязни. Злоумышленники проникли к потерпевшему, отжав входную дверь его комнаты в общежитии. Кемеровчанин выбежал на улицу, где обратился за помощью к правоохранителям.

Росгвардейцы установили приметы злоумышленников и отправились на поиски. Подозреваемых росгвардейцы обнаружили в соседнем дворе. Ими оказались ранее неоднократно судимые 34-летние жители областного центра. Пояснить причину своего поступка задержанные отказались.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивистов правоохранителям.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищённые окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.