Кемеровские росгвардейцы задержали злоумышленника, который повредил одну из линий связи областного центра

В областном центре экипаж Росгвардии вневедомственной охраны с поличным задержал злоумышленника, который повредил с целью хищения 50 метров телефонного кабеля.

В ночное время росгвардейцы, получив сигнал о повреждении канала связи, прибыли на улицу Попова. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили два канализационных колодца, в которых был поврежден кабель. На месте происшествия были следы от обуви, которые вели на территорию промзоны. Следуя по отпечаткам ног на снегу, росгвардейцы обнаружили и задержали мужчину, который обжигал на костре обрезанный кабель. Им оказался ранее неоднократно судимый 45-летний местный житель. По предварительной информации, злоумышленник при помощи пилы по металлу повредил и похитил 50 метров телефонного кабеля, который после обжига собирался сбыть в пункте приема цветмета.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что телекоммуникационные сети региона оснащены техническими средствами безопасности и находятся под защитой силового ведомства. При обрыве линии связи диспетчер передает информацию ближайшей группе задержания, которая в течение нескольких минут прибудет на место происшествия. Подозреваемые в нарушении работы или повреждении имущества телекоммуникационных сетей будут задержаны в рамках действующего законодательства.