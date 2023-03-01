Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кемеровские собровцы провели экскурсию для детей в честь годовщины образования отряда

 В Кемерове сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Символ» встретились с дошкольниками и школьниками, чтобы рассказать о своей службе в честь 30-летия образования.

Ученики школы №11, воспитанники детского сада «Искорка» и детского дома №2 смогли познакомиться с особенностями службы сотрудников спецподразделения Росгвардии. В ходе экскурсии заместитель командира СОБР полковник Юрий Сердечный рассказал детям об истории отряда и его героических сотрудниках, в числе которых Герой России капитан милиции Алексей Отческих.

 Кроме этого, юным кузбассовцам выпала уникальная возможность увидеть спецсредства и вооружение сотрудников отряда. Собровцы помогли детям примерить шлема и бронежилеты и рассказали об образцах боевого оружия.

 Впечатленные экскурсией гости не остались в стороне и вручили спецназовцам подарки, которые принесли с собой — поделки, сделанные своими руками, вязанные вещи и сладкие гостинца, а также прочитали стихотворения.

 В завершении мероприятия полковник Юрий Сердечный поблагодарил ребят за оказанное внимание и отметил, что сотрудники отряда всегда рады встречам с юным поколением.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
01/03/2023
Общество
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus