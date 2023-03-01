Кемеровские собровцы провели экскурсию для детей в честь годовщины образования отряда

В Кемерове сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Символ» встретились с дошкольниками и школьниками, чтобы рассказать о своей службе в честь 30-летия образования.

Ученики школы №11, воспитанники детского сада «Искорка» и детского дома №2 смогли познакомиться с особенностями службы сотрудников спецподразделения Росгвардии. В ходе экскурсии заместитель командира СОБР полковник Юрий Сердечный рассказал детям об истории отряда и его героических сотрудниках, в числе которых Герой России капитан милиции Алексей Отческих.

Кроме этого, юным кузбассовцам выпала уникальная возможность увидеть спецсредства и вооружение сотрудников отряда. Собровцы помогли детям примерить шлема и бронежилеты и рассказали об образцах боевого оружия.

Впечатленные экскурсией гости не остались в стороне и вручили спецназовцам подарки, которые принесли с собой — поделки, сделанные своими руками, вязанные вещи и сладкие гостинца, а также прочитали стихотворения.

В завершении мероприятия полковник Юрий Сердечный поблагодарил ребят за оказанное внимание и отметил, что сотрудники отряда всегда рады встречам с юным поколением.

Фото: Росгвардия