Кемеровские спасатели демонтируют понтонный мост

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Эксплуатация моста прекращается в связи с изменениями погодных условий.
Работы ведутся с использованием шести единиц техники – два подъемных крана и машины для погрузки. Демонтаж производят 18 специалистов МБУ «Кемеровская служба спасения».
Пластиковые модули моста, в количестве 1400 штук, отправятся на хранение на склад.
Фото: пресс-служба администрации Кемерово
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