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Кемеровские спасатели демонтируют понтонный мост

Эксплуатация моста прекращается в связи с изменениями погодных условий.

Работы ведутся с использованием шести единиц техники – два подъемных крана и машины для погрузки. Демонтаж производят 18 специалистов МБУ «Кемеровская служба спасения».

Пластиковые модули моста, в количестве 1400 штук, отправятся на хранение на склад.

 

 

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерово

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kuzbassnews.ru
09/09/2019
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