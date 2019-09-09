Кемеровские спасатели демонтируют понтонный мост

В Кузбассе обещают заморозки и дожди Ветер с усилением до 13 м / с. В ряде районов Кемеровской области сохраняется высокий класс...

Сергей Цивилев побывал на строительстве здания кассационного суда Губернатор Кузбасса побывал на строительной площадке здания кассационного суда. Сергей Цивилев...

Один человек погиб после падения иномарки с моста в Новокузнецке Дорогая иномарка на скорости упала с новокузнецкого моста, трагически погиб один человек, сообщает...