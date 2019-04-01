Кемеровские спасатели помогли пожилой женщине, потерявшей сознание

Сигнал поступил в МБУ «Кемеровская служба спасения» в субботу в 12 часов дня -родные 80-летней женщины рассказали, что накануне она разговаривала с ними по телефону, а утром перестала выходить на связь.

Экипажу спасателей, прибывшему в дом на улице Гагарина, пришлось преодолеть не одно препятствие, прежде чем они смогли попасть в квартиру. Специальным инструментом спасатели открыли несколько замков на двух входных дверях, к тому же комната, где находилась бабушка, оказалась запертой изнутри на швабру. Когда доступ внутрь был обеспечен, пожилую женщину нашли лежащей на полу, она была в сознании, но не могла самостоятельно встать. Врач экипажа осмотрел пострадавшую, с подозрением на инсульт её передали бригаде медиков.

Фото: пресс-служба администрации Кемерово