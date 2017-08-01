Кемеровские спасатели сняли с пальца девочки из поселка Тисуль металлическую гайку

Loading...
В пгт. Тисуль семилетняя девочка "помогала" деду в ремонте машины. Пока дед был занят восстановлением автомобиля, внучка решила посмотреть, как на её пальце будет смотреться металлическая гайка, по форме так напоминающее кольцо.
Новое украшение наделось легко, но не снималось. Родственники приняли решение везти внучку из пгт. Тисуль в травмпункт Кемерова. Медики вызвали спасателей. При помощи специального инструмента спасатели освобидили палец маленькой модницы от "украшения".
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В конце мая у кемеровчанки Юлии Чолах, матери двоих детей, диагностировали рак кишечника 4 стадии с...
|
В Кемерове ранее судимый 21-летний уроженец Киргизии в течение года из ревности истязал 15-летнюю...
|
Пьяный мужчина-водитель на легковом автомобиле ВАЗ-2109 устроил смертельное дорожно-транспортное...
|
Рекорд областной спартакиады ЖКХ-2017 установил Владимир Опшин из Полысаева, подняв 45-...