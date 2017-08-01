Кемеровские спасатели сняли с пальца девочки из поселка Тисуль металлическую гайку

В пгт. Тисуль семилетняя девочка "помогала" деду в ремонте машины. Пока дед был занят восстановлением автомобиля, внучка решила посмотреть, как на её пальце будет смотреться металлическая гайка, по форме так напоминающее кольцо.

Новое украшение наделось легко, но не снималось. Родственники приняли решение везти внучку из пгт. Тисуль в травмпункт Кемерова. Медики вызвали спасателей. При помощи специального инструмента спасатели освобидили палец маленькой модницы от "украшения".