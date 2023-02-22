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Кемеровские спасатели вызволили провалившегося в яму 500–килограммового коня по кличке Грозный

В Кемеровскую службу спасения позвонила жительница частного дома по ул. Сибиряков – Гвардейцев. По словам хозяйки, скакун забежал в гараж и провалился в смотровую яму.

Учитывая вес животного, спасатели решили задействовать спецтехнику. Для этого специалисты разобрали часть крыши гаража, чтобы была возможность поднять коня при помощи крана. Спасатели спустились в яму, обвязали скакуна мягкими стропами и совершили подъём краном–манипулятором. Грозный вёл все это время себя спокойно, не сопротивлялся.  

Как рассказала хозяйка, возраст коня – 20 лет, порода рысак. Раньше она с Грозным участвовала в конных заездах.  

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерово

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kuzbassnews.ru
22/02/2023
Общество
Происшествия
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