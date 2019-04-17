Кемеровские танцоры победили в первенстве СФО по латиноамериканской программе

С 13 по 14 апреля в Иркутске в рамках межрегиональных соревнований по танцевальному спорту «Кубок Гармонии» состоялось первенство СФО среди юношей и девушек 12-13 лет по латиноамериканской программе танцев.

Победителем первенства стала кузбасская пара – Марк Миронов и Юлия Грачева. Ребята занимаются в Комплексной спортивной школе олимпийского резерва № 2 (Кемерово) под руководством Евгения Миронова и Натальи Уткиной. Фото: пресс-служба Кемерово