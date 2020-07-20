Кемеровские воспитанники класса Росгвардии освоили правила безопасного поведения на воде

В Кемерове воспитанники класса Росгвардии школы №74 освоили навыки спасения утопающих. В этом юнгвардейцам помогли представители студенческого корпуса спасателей Кузбасса.
Для подопечных войск правопорядка добровольцы провели на реке Томь практическое занятие по основам спасательных работ на воде и оказанию доврачебной помощи. Ребята узнали от спасателей о правилах поведения при наводнении и других чрезвычайных ситуациях. Особое внимание уделили мерам пожарной безопасности в лесу.
Полученные навыки позволят юнгвардейцам в будущем присоединиться к студенческому корпусу спасателей Кузбасса.
20/07/2020
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