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Кемеровские врачи спасли новокузнечанина от редкой формы туберкулеза

Житель Новокузнецка обратился к медикам в декабре 2017-ого. В ходе обследования у него была выявлена самая тяжелая из форм остропрогрессирующего туберкулеза - двусторонняя казеозная пневмония.

В новокузнецком противотуберкулезном диспансере у пациента была выявлена устойчивость возбудителя к противотуберкулезным препаратами первого ряда. Тогда он обратился в Кемеровский областной клинический фтизиопульмонологический медицинский центр.

В результате лечения в центре достигнуто клиническое улучшение, положительная динамика рентгенологической картины заболевшего. Как рассказала и.о. заведующей отделением лечения туберкулеза №4 Елена Симаева, для пациента была проведена коррекция его лечения: «Мы подобрали противотуберкулезные препараты резерва. И сейчас пациенту стало значительно лучше».

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kuzbassnews.ru
10/12/2018
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