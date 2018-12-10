Кемеровские врачи спасли новокузнечанина от редкой формы туберкулеза

Житель Новокузнецка обратился к медикам в декабре 2017-ого. В ходе обследования у него была выявлена самая тяжелая из форм остропрогрессирующего туберкулеза - двусторонняя казеозная пневмония.

В новокузнецком противотуберкулезном диспансере у пациента была выявлена устойчивость возбудителя к противотуберкулезным препаратами первого ряда. Тогда он обратился в Кемеровский областной клинический фтизиопульмонологический медицинский центр.

В результате лечения в центре достигнуто клиническое улучшение, положительная динамика рентгенологической картины заболевшего. Как рассказала и.о. заведующей отделением лечения туберкулеза №4 Елена Симаева, для пациента была проведена коррекция его лечения: «Мы подобрали противотуберкулезные препараты резерва. И сейчас пациенту стало значительно лучше».