Кемеровские юнгвардейцы отмечены наградами всероссийского военно-патриотического движения

В Кемерово в преддверии Дня защитника Отечества курсантов центра спецподготовки молодежи «Витязь» наградили почетными грамотами штаба Юнармии Кемеровской области. Награды подшефным Росгвардии вручил заместитель руководителя Кемеровского регионального отделение всероссийского военно-патриотического движения Александр Новиков. Представитель кузбасской Юнармии отметил вклад юных гвардейцев в патриотическое воспитание молодежи.

Воспитанники «Витязя» являются инициаторами ряда социально значимых проектов, направленных на популяризацию среди сверстников армейской службы. В рамках этой работы подшефные Росгвардии посещают кемеровские школы, где рассказывают о преимуществах поступления в военные вузы, демонстрируют копии образцов современного вооружения и экипировки.

Александр Новиков поздравил юнгвардейцев с наступающим праздником, а также пожелал им успехов в учебе и работе в составе ЦСМ «Витязь».