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Кемеровские юнгвардейцы отмечены наградами всероссийского военно-патриотического движения

 

    В Кемерово в преддверии Дня защитника Отечества курсантов центра спецподготовки молодежи «Витязь» наградили почетными грамотами штаба Юнармии Кемеровской области. Награды подшефным Росгвардии вручил заместитель руководителя Кемеровского регионального отделение всероссийского военно-патриотического движения Александр Новиков. Представитель кузбасской Юнармии отметил вклад юных гвардейцев в патриотическое воспитание молодежи.

    Воспитанники «Витязя» являются инициаторами ряда социально значимых проектов, направленных на популяризацию среди сверстников армейской службы. В рамках этой работы  подшефные Росгвардии посещают кемеровские школы, где рассказывают о преимуществах поступления в военные вузы, демонстрируют копии образцов современного вооружения и экипировки.

    Александр Новиков поздравил  юнгвардейцев с наступающим праздником, а также  пожелал им успехов в учебе и работе в составе ЦСМ «Витязь».

Образование
Кемерово
kuzbassnews.ru
21/02/2020
Образование
Кемерово
Новости Кузбасса

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