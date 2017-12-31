Кемеровский аэропорт проверяют после сообщения о минировании

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Серия звонков о якобы заложенных взрывных устройствах поступила в полицию Кемерова 30 декабря.
Телефонные террористы "заминировали" ТД "Лаванда", ТЦ "Аврора" и здания Азиатско-Тихоокеанского банка на проспекте Октябрьский. Людей эвакуировали из зданий, проверка специалистами взрывные устройства не обнаружила.
31 декабря, после звонка о том, что в аэропорту имени Леонова в Кемерове заложено взрывное устройство, полиция эвакуировала здание. Представители экстренных служб города выехали на место.
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