Кемеровский ЦСМ: Росстандарт информирует об отзыве 20702 автомобилей TOYOTA

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 20 702 транспортных средств марки Toyota (Alphard, Corolla, Auris, Yaris). Программа мероприятий представлена уполномоченным представителем изготовителя «Тойота Мотор», являющимся официальным представителем Toyota на российском рынке.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 12 марта 2010 г. по 19 мая 2015 г., с VIN-кодами согласно приложению.

Причиной отзыва является существующая вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности (Takata) переднего пассажира при аварии. Срабатывание пассажирской подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля.

Уполномоченные представители изготовителя «Тойота Мотор» проинформируют владельцев автомобилей Lexus Toyota (Alphard, Corolla, Auris, Yaris), подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На транспортных средствах будет выполнена замена газогенератора передней пассажирской подушки безопасности.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, ранее Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью газете «Известия» подчеркнул: проведение отзывных кампаний является нормальной практикой в мире. «Это свидетельствует об ответственности автопроизводителя, его заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими клиентами. И государство выступает здесь в роли партнера и гаранта безопасности, задача которого – не наказать производителя, а дать ему возможность как можно быстрее устранить допущенный брак», – отметил глава Минпромторга России.

Справочно. Росстандарт осуществляет надзор за соответствием выпускаемых в обращение автомобилей требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Программа мероприятий об отзыве продукции представляется на согласование в Росстандарт в соответствии с положениями Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Методический порядок по разработке и реализации программы мероприятий по предотвращению причинения вреда в связи с несоответствием продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» утвержден от 28 июня 2018 г. Приказом № 1321.

Отзыв (продукции) – корректирующее действие, предпринятое после производства с целью защиты здоровья и безопасности потребителей в связи с использованием какой-либо продукции (пункт 2.12 ГОСТ Р ИСО 10393-2014 «Отзыв потребительских товаров. Руководство для поставщиков»).