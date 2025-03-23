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Кемеровский «Кузбасс» подтвердил звание чемпиона России по хоккею с мячом

В финале чемпионата России по хоккею с мячом кемеровчане со счетом 10:2 одолели архангельский «Водник». 

Счет открыл Артем Репях, также забили Дмитрий Макаров и Андрей Суворов, дубли оформили Янис Бефус и Никита Иванов, три гола, в том числе финальный десятый, на счету Вадима Чернова.

Помимо чемпионата России, в сезоне 2024-2025 кемеровский клуб второй раз подряд выиграл Кубок России, Суперкубок завоевал архангельский «Водник».

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
23/03/2025
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