Кемеровский пожарный Малхаз Чалаташвили отмечен государственной наградой

Медаль «За спасение погибавших» майору внутренней службы, начальнику службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу Малхазу Чалаташвили вручил министр МЧС России Александр Куренков. Указ о награждении подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Торжественная церемония накануне Дня России проходила в Москве. Кузбасский спасатель и его коллеги из других субъектов страны были отмечены государственными наградами за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, а также высокие личные показатели в служебной деятельности.

Высокой награды кузбасский пожарный удостоен за работу на пожаре, где были спасены 42 человека (18 из которых дети). Пожар произошел в кемеровском общежитии в апреле 2021 года. Из-за плотного задымления в подъезде, жильцы не могли самостоятельно покинуть свои квартиры. Майор внутренней службы, возглавляя звено газодымозащитной службы, в условиях плохой видимости спас женщину с грудным ребенком и женщину-инвалида, которая не могла самостоятельно передвигаться. Всего из горящей пятиэтажки были эвакуированы 175 человек.