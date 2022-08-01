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Кемеровский росгвардеец стал победителем всероссийских летних спортивных игр

 В Омске во время XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр сотрудник кемеровского отдела вневедомственной охраны Росгвардии старший прапорщик Виталий Ткачев занял первое место по гиревому спорту.

В соревнованиях принимали участие команды из 50 регионов России, в том числе 34 участника из Кузбасса. В своей весовой категории Виталий Ткачев показал свои способности в дисциплинах «Двоеборье», «Толчок» и «Рывок». В общей сумме прапорщик выполнил 261 подъём с гирями от 24 до 85 кг.

 Сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии наградили медалью и кубком победителя.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
01/08/2022
Спорт
Кемерово

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