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Кемеровское предприятие получит 11,5 млн рублей федерального гранта на роботизацию производства

Кемеровская компания «Эколофт» по итогам конкурса Фонда содействия инновациям вошла в число 36 российских предприятий, которые получат федеральные гранты на развитие производства. Всего на конкурс «Цифровизация-ЦТ» поступило 110 заявок из 35 субъектов РФ.

Грант в размере 11,5 млн рублей кузбасское предприятие направит на закупку и внедрение отечественного программного обеспечения для роботизации сварочной линии. Современное сварочное оборудование компания закупила на собственные средства.

Новую линию, согласно условиям получения гранта, запустят в течение полугода. Реализация проекта позволит повысить производительность труда, качество сварного шва и выпускаемых изделий в целом, сократить себестоимость конечной продукции, а также увеличить выручку. Кроме того, роботизация даст возможность улучшить условия труда и переориентировать сотрудников на более интеллектуально сложные задачи.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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29/11/2022
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