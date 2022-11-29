Кемеровское предприятие получит 11,5 млн рублей федерального гранта на роботизацию производства

Кемеровская компания «Эколофт» по итогам конкурса Фонда содействия инновациям вошла в число 36 российских предприятий, которые получат федеральные гранты на развитие производства. Всего на конкурс «Цифровизация-ЦТ» поступило 110 заявок из 35 субъектов РФ.



Грант в размере 11,5 млн рублей кузбасское предприятие направит на закупку и внедрение отечественного программного обеспечения для роботизации сварочной линии. Современное сварочное оборудование компания закупила на собственные средства.



Новую линию, согласно условиям получения гранта, запустят в течение полугода. Реализация проекта позволит повысить производительность труда, качество сварного шва и выпускаемых изделий в целом, сократить себестоимость конечной продукции, а также увеличить выручку. Кроме того, роботизация даст возможность улучшить условия труда и переориентировать сотрудников на более интеллектуально сложные задачи.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса