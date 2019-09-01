Кемеровское президентское кадетское училище открыто

За 272 дня специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России возвели здания и сооружения I очереди по типовым проектам учебных заведений Минобороны России, которые успешно реализованы в Севастополе, Петрозаводске, Перми, Мурманске, Туле.
1 сентября состоялось торжественное открытие Кемеровского президентского кадетского училища. В церемонии приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков, начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации, генерал-полковник Виктор Горемыкин, начальник Кемеровского президентского кадетского училища Юрий Гордеев, начальник Оренбургского президентского кадетского училища Татьяна Машковская, почетные гости, педагоги, родители.
На плацу был проведен один из самых торжественных военных ритуалов — вручение знамени Кемеровского президентского кадетского училища. Из рук Николая Панкова знамя получил начальник Училища Юрий Гордеев. Затем знаменная группа проследовала вдоль строя под «Встречный марш» в исполнении оркестра. Училище приветствовало Знамя протяжным «Ура». Воспитанников Кемеровского президентского училища и гостей поздравили кадеты первого президентского кадетского училища, которое было создано в Оренбурге в 2010 году.
Фото: пресс-служба АКО
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Кемерово на проезжей части не смогли разъехаться два транспортных средства, сообщает...
|
В субботу, 31 августа, спасательное ведомство Кузбасса сообщило, что в регионе закрыты все...
|
После артисты примут участие в создании Аллеи звезд и высадят на ней первые молодые деревца....
|
Кемеровское президентское кадетское училище открылось, а первые кадеты уже прибыли, заселились и...