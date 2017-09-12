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Кемеровское УФАС назначило самый крупный штраф МРСК Сибири в 2017 году

11 сентября Кемеровское УФАС России оштрафовало ПАО «МРСК Сибири» (филиал «Кузбассэнерго-РЭС») на 32 451 038 рублей. К такому итогу привело грубое нарушение сетевой компании на рынке передачи электрической энергии в 2015 – 2016 годах. 
Еще в ноябре 2015 года ПАО «Кузбассэнергосбыт» обратилось в антимонопольный орган с информацией о нарушении. Этот гарантирующий поставщик выступал в интересах многих абонентов, физических и юридических лиц по всей Кемеровской области (из Новокузнецка, Новокузнецкого, Прокопьевского, Яшкинского, Топкинского, Кемеровского, Яйского, Крапивинского, Промышленновского, Ленинск-Кузнецкого районов). Всем им по сетям МРСК передавалась энергия ненадлежащего качества с мая 2015 года по сентябрь 2016 года.
В сентябре 2016 года Кемеровское УФАС России вынесло решение о том, что этот естественный монополист злоупотребил доминирующим положением. Сетевая компания, нарушив часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, не контролировала качестве электроэнергии, не уведомляла своевременно о проблемах гарантирующего поставщика, скрывала нарушения, не содержала сети в надлежащем качестве и затягивала рассмотрение жалоб потребителей. Антимонопольный орган предписал устранить все нарушения. Это решение успешно прошло уже две судебные инстанции: арбитраж и апелляция полностью поддержали законность выводов УФАС.
В ноябре 2016 года управление возбудило административное дело в отношении ПАО «МРСК Сибири», чтобы привлечь нарушителя к ответственности. Штраф, рассчитанный специалистами управления согласно части 2 статьи 14.31 КоАП РФ, ставил более 32 миллионов рублей.

«Эта категория дел одна из важных, поскольку касается обычных граждан, чьи права ущемляет естественный монополист. Нарушителя привлекли к ответственности. Отягчающим обстоятельством при расчете штрафа послужила повторность нарушения. При этом смягчающим фактором стало частичное  устранение нарушения в процессе рассмотрения заявления и дела» –  прокомментировала заместитель руководителя управления Людмила Ланцман.

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kuzbassnews.ru
12/09/2017
Экономика
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Крапивинский
Ленинск-Кузнецкий
Новокузнецк
Прокопьевск
Промышленная
Топки
Яшкино
Яя
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