Кемеровское УФАС помогло кузбассовцу подключится к электросетям в Сосновке

29 августа Кемеровское УФАС России в очередной раз привлекло ПАО «МРСК Сибири» к административной ответственности. Штраф общества составил 600 тысяч рублей в соответствии с санкцией части 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

На этот раз в антимонопольный орган обратился житель села Сосновка (Новокузнецкий район), который не мог добиться от сетевой компании подключения к электричеству с октября 2016 года.

УФАС признало ПАО «МРСК Сибири» нарушившим Правила технологического присоединения к электрическим сетям и рассчитало штраф при учете как отягчающего (повторность нарушения), так и смягчающего обстоятельств. Плюсом в сторону компании послужило подключение абонента к электросети на стадии административного производства до вынесения штрафа.

К слову, за 2017 год управление рассмотрело уже более 10 дел о нарушении МРСК Сибири Правил техприсоединения.