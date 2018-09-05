Кемеровское УФАС предупредило администрацию Юрги отменить одно из постановлений

5 сентября Кемеровское УФАС России направило предупреждение в адрес администрации Юргинского городского округа.

Орган местного самоуправления постановлением отменил проведение аукциона на аренду земельного участка общей площадью 627 кв.м. в районе кафе «Причал», предназначенного для водного транспорта. При этом администрация ссылалась на общую норму Гражданского кодекса (часть 4 статьи 448 ГК РФ), без учета отраслевого законодательства – специальных норм Земельного кодекса. Однако, уполномоченный орган может принять решение об отказе в проведении аукциона только в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ.

Кемеровское УФАС России считает, что такие действия администрации напрямую затрагивают права и законные интересы участников торгов, лишая их возможности приобрести в аренду земельный участок.

В связи с наличием в действиях администрации признаков нарушения части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции, антимонопольный орган предупредил о необходимости отменить незаконное постановление до 21 сентября.

Управление напоминает, что неисполнение этого требования станет основанием для возбуждения дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Для справки: в соответствии с частью 4 статьи 448 ГК РФ, если иное не предусмотрено в законе или в извещении о проведении торгов, организатор открытых торгов, сделавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения, а конкурса - не позднее, чем за тридцать дней до проведения конкурса.

Частью 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» установлен запрет федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления <…> принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции <…>.