Кемеровское УФАС согласовало Правительству Кузбасса план по реформе унитарных предприятий

Ранее Кемеровское УФАС России уже писало о вступлении в силу закона о запрете на создание МУПов и ГУПов, а также о ликвидации или реорганизации ранее созданных государственных и муниципальных предприятий в форме унитарных до 1 января 2025 года. Разработка планов в субъектах должна закончиться до сентября 2020 года.
25 августа 2020 года Кемеровское УФАС России согласовало План мероприятий по реформированию государственных и муниципальных унитарных предприятий, разработанный специальной комиссией Правительства Кузбасса, с учетом замечаний антимонопольного органа. Так, несколько организаций, которые планировали оставить в форме МУПов, не подпадают под действие законодательства, а значит должны быть реорганизованы или ликвидированы.
Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 20 государственных и 152 муниципальных предприятий. Половина из них к 2025 году пройдет стадию ликвидации и банкротства, около 50 субъектов будут реорганизованы в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью. 14 предприятий останутся в той же организационно-правовой форме, поскольку подпадают под исключения, предусмотренные частью 1 статьи 35.1 Федерального закона «О защите конкуренции».
Ряд исключений, при которых деятельность ГУПов и МУПов возможна:
- в случае, если это предусмотрено федеральными законами, актами Президента РФ или правительства РФ;
- в случае обеспечения деятельности федеральных органов исполнительной власти в области обороны, разведывательной деятельности, мобилизационной
подготовки, транспортной безопасности и т.д.;
- в сфере естественных монополий;
- обеспечение жизнедеятельности населения в условиях крайнего севера;
- деятельность в сфере культуры, искусства, кинематографии;
- деятельность за пределами РФ;
- деятельность в области обращения с радиоактивными отходами.
Для справки:
Федеральный закон от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» внес запрет на создание, в том числе путем реорганизации, унитарных предприятий.
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