Кемеровское УФАС: Тяжинское тепловое хозяйство начисляло завышенную плату районным учреждениям культуры
16 февраля комиссия Кемеровского УФАС России признала ООО «Тяжинское тепловое хозяйство» (ООО «ТТХ») нарушившим антимонопольное законодательство. Теперь компании грозит штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.
В июле 2016 года в антимонопольный орган с заявлениями обратились три учреждения культуры Тяжинского района: МБУК РДК «Юбилейный», МБУДО «Детская школа искусств №31», МБУК «Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности». Они указали, что весной 2016 года теплосбытовая компания не принимала к расчетам показания приборов учета на объектах этих бюджетных организаций. Несмотря на добросовестно установленные учреждениями счетчики, ООО «ТТХ» необоснованно начисляло плату по завышенным объемам потребления тепловой энергии. Управление установило, что действия компании противоречат статье 10 Закона защите конкуренции.
Комиссия решила передать материалы дела должностному лицу для привлечения общества к административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Для справки: в соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.
ООО «ТТХ» занимает доминирующее положение на рынке услуг по поставке тепловой энергии в горячей воде в Тяжинском районе.
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