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Кемеровской таможней пресечен канал контрабанды леса из Томской области

Кемеровская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды леса из Томской области в Узбекистан на сумму более одного миллиона рублей. Преступление выявлено при взаимодействии с УФСБ России по Томской области и Управлением МВД России по Томской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в городе Томске, занимался скупкой леса сомнительного происхождения. Приобретенный товар он совместно с неустановленной группой лиц отправлял автомобильным транспортом в Узбекистан. При декларировании, чтобы показать законность происхождения древесины, злоумышленники использовали фиктивный пакет документов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.  226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важного товара (пиломатериалов) в крупном размере).

Семь единиц автомобильного транспорта, перевозившие контрабандный лес, задержаны и помещены на охраняемую стоянку. Согласно заявленной таможенной декларации стоимость почти 300 кубов пиломатериала преимущественно хвойных пород составляет более миллиона рублей. Реальная стоимость стратегически важного товара и ущерб нанесенный государству устанавливается.

В отношении подозреваемого выбрана мера – заключение под стражу. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Общество
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Кемерово
kuzbassnews.ru
03/08/2020
Общество
Происшествия
Экология
Топ
Кемерово

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